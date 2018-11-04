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Артем Кузелев

Дом Balmain возвращает кутюрную линию

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  • 04 Ноября 201811:30
Сюжеты: Balmain

После 16 лет отказа от коллекций haute couture марка объявила, что готова возродить линейку.

Похоже, что моделей, выпускаемых Оливье Рустеном в течение года, станет еще больше. Об этом креативный директор Balmain сообщил сам в интервью оналайн-изданию WWD. Оливье Рустен рассказал, что руководство парижского дома моды намерено вернуть кутюрную линию, и первую после возрождения коллекцию можно будет увидеть уже в январе на Неделе высокой моды.

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