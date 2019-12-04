Дом Bottega Veneta поможет с реставрацией Собора святого Марка

Итальянский бренд внесет свой вклад в восстановление легендарного здания в Венеции.

В итальянском доме Bottega Veneta рассказали о намерении оказать помощь в реставрации мозаичного пола и мраморного декора Собора святого Марка в Венеции. Для реализации этого проекта марка объединилась с некоммерческой организацией Venetian Heritage и до 29 декабря будет собирать средства. На благотворительность отправится 30% выручки с продаж сумок моделей BV Basic, Marie, BV Angle и Arco.