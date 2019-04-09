Дом Bottega Veneta выпустил новую сумку

В рамках участия в миланской Неделе дизайна итальянская марка посвятила модель архитектурному памятнику.

Итальянский дом моды Bottega Veneta анонсировал выход новой сумки из осенне-зимней коллекции. Модель Arco была представлена на миланской Неделе дизайна Salone del Mobile и посвящена знаменитому архитектурному памятнику Арке мира. Приобрести сумку можно в магазинах Bottega Veneta в Милане, а также на официальном сайте бренда. Представлена она в четырех размерах.