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Артем Кузелев

Дом Bottega Veneta выпустил новую сумку

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  • 09 Апреля 201910:25
Сюжеты: Bottega Veneta, Сумки

В рамках участия в миланской Неделе дизайна итальянская марка посвятила модель архитектурному памятнику.

Итальянский дом моды Bottega Veneta анонсировал выход новой сумки из осенне-зимней коллекции. Модель Arco была представлена на миланской Неделе дизайна Salone del Mobile и посвящена знаменитому архитектурному памятнику Арке мира. Приобрести сумку можно в магазинах Bottega Veneta в Милане, а также на официальном сайте бренда. Представлена она в четырех размерах.

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