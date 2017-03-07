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Артем Кузелев

Дом Brioni расстается с генеральным директором

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  • 07 Марта 201710:36
Сюжеты: Brioni

На днях стало известно, что итальянская марка не будет продлевать контракт с Джанлукой Флором.

Через четыре месяца после того, как Brioni покинул креативный директор Джастин О’Ши, стало известно, что дом расстается и с генеральным директором. Компанию покидает Джанлука Флор, причем происходит это довольно стремительно. Отдельно владелец бренда холдинг Kering сообщает, что Brioni и далее продолжит развиваться согласно стратегии, разработанной Флором и предполагающей выход компании в люксовый сегмент.

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