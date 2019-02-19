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Артем Кузелев

Дом Bulgari отреставрирует площадь в Риме

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  • 19 Февраля 201921:58
Сюжеты: Bulgari

Ювелирная марка потратит 500 000 евро на восстановление одной из главных достопримечательностей итальянской столицы.

Дом Bulgari намерен вложить 500 000 евро в реставрацию площади Торре-Арджентина в итальянской столице. Локация считается одной из самых значимых достопримечательностей Древнего Рима периода Республики. Генеральный директор компании Жан-Кристоф Бабин подчеркнул: «Мы очень гордимся этим подарком Вечному городу. После реставрации Испанской лестницы, которая всегда была местом встречи как жителей Рима, так и туристов, мы займемся еще одним центром социальной и духовной жизни древней столицы. Посетители наконец-то смогут с близкого расстояния полюбоваться красивыми и имеющими важное значение руинами, расположенными на площади, окруженной ренессансными и средневековыми зданиями». Завершится проект в середине 2021 года.

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