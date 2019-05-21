Дом Burberry берет курс на люкс

Руководство британской марки определило приоритеты по превращение бренда в более люксовую компанию.

Британский дом Burberry подвел результаты 2018 финансового года. Как оказалось, компании не удалось достичь внушительных показателей, не смотря на кадровые перестановки и смену стратегии. При этом в релизе бренда отмечается, что его руководство настроено оптимистично и продолжает инвестировать в трансформацию Burberry. Одним из главных приоритетов в развитии компании генеральный директор Марко Гоббети назвал переход марки в более люксовый сектор.

В рамках новой стратегии Burberry планирует сделать большой акцент на диджитал-направлении и онлайн-продажах. Кроме того, концепция ежемесячных дропов, которую ввел Рикардо Тиши, получит продолжение. Руководство компании также объявило, что к числу 38 закрытым в прошлом году физическим магазинам в ближайшее время добавится еще несколько. При этом Burberry сохранит крупные флагманы, но постепенно обновив их.