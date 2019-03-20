Дом Burberry откажется от пластика

К 2025 году британская марка собирается полностью исключить вредный материал из производственной цепочки.

Фонд Эллен Макартур сообщил, что британский дом моды Burberry планирует отказаться от использования пластиковой упаковки. Окончательно производственная цепочка будет изменена к 2025 году. Постепенно все материалы, используемые маркой для упаковки, заменяться на те, что пригодны для переработки, повторного использования и компостирования.

В данный момент бренд Burberry уже не ламинирует пакеты, что позволяет ему отказаться от использования 29 тонн пластика в год. К концу 2019-го марка также заменит пластиковые вешалки в своих магазинах на экологичные аналоги.