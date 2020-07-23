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Артем Кузелев

Дом Burberry потерял во втором квартале половину доходов

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  • 23 Июля 202016:19
Сюжеты: BURBERRY

Британский дом моды опубликовал финансовый отчет за сложный для всех второй квартал 2020 года.

За отчетный период продажи британской марки сократились на 48.4% до отметки 257 миллионов фунтов стерлингов. Карантин, отсутствие туристов и закрытие магазинов отрицательно сказались на делах бренда. Причем глава Burberry Марко Гоббетти говорит негативное влияние пандемии на дела компании и в следующие месяцы: следующий квартал может принести сокращение доходов на 15-20%.

В качеств еантикризисных мер в Burberry планируют сократить расходы на содержание магазинов и офисов за пределами Великобритании, а также пять процентов штата (500 сотрудников).

 
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