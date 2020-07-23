Дом Burberry потерял во втором квартале половину доходов

Британский дом моды опубликовал финансовый отчет за сложный для всех второй квартал 2020 года.

За отчетный период продажи британской марки сократились на 48.4% до отметки 257 миллионов фунтов стерлингов. Карантин, отсутствие туристов и закрытие магазинов отрицательно сказались на делах бренда. Причем глава Burberry Марко Гоббетти говорит негативное влияние пандемии на дела компании и в следующие месяцы: следующий квартал может принести сокращение доходов на 15-20%.

В качеств еантикризисных мер в Burberry планируют сократить расходы на содержание магазинов и офисов за пределами Великобритании, а также пять процентов штата (500 сотрудников).