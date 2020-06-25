Дом Burberry проведет очередное шоу в сентябре

Британская марка представит новую коллекцию 17 сентября в Лондоне – накануне местной Недели моды.

Очередная Неделя моды в Лондоне пройдет с 18 по 22 сентября, за день до ее старта британский дом Burberry представит новую коллекцию. В компании сообщили, что показ пройдет в оффлайне, но после будет доступен в онлайн-формате. Риккардо Тиши отметил, что, кроме моделей и команды марки, на шоу никого не будет. О локации показа на данный момент ничего не известно, кроме того, что дефиле состоится на свежем воздухе.