Дом Burberry уничтожает нераспроданную продукцию

Британский модный бренд сообщил, что стал уничтожать больше вещей, которые остались нереализованными.

В недавно опубликованном ежегодном отчете британский дом Burberry сообщает, что уничтожил нераспроданную продукцию на сумму 28,6 млн фунтов. Отдельно аналитики подчеркивают, что за последние годы этот показатель заметно увеличился. Если в 2016 году марка утилизировала товаров на 18,8 млн фунтов стерлингов, то в прошлом – на 26,9 млн. Финансовый директор компании Джули Браун пояснила, рост обусловлен перепродажей косметической линии компании Coty: вся ранее выпущенная косметика была уничтожена. На вопрос о влиянии на окружающую среду Браун ответила, что бренд старается снизить этот показатель и, например, передает нереализованные изделия из кожи компании Elvis & Kresse на переработку.