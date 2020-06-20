Дом Bvlgari учредил фонд против Covid-19

Фонд Bvlgari Virus Free займется финансированием научных центров, занимающихся исследованиями инфекционных заболеваний.

Генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен сообщил: «За последние месяцы мы стали свидетелями шокирующего и пагубного воздействия пандемии на все аспекты жизни нашего общества всюду в мире. Bvlgari обещает не только внести свой вклад в борьбу с Covid-19, но и работать с мировыми лидерами в области медицинских наук в Оксфордском университете, чтобы создать возможности для роста самым талантливым умам будущего». Новый фонд компании поддержит Институт Дженнера Оксфордского университета и Римский национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani. Также учреждены две стипендии для поддержки аспирантов и докторантов, исследующих коронавирус.