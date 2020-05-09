Вход
ADV



Интересно
Bvlgari (23)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Bvlgari запустил онлайн-магазин в России

  • 138
  • 0
  • 09 Мая 202014:31
Сюжеты: Bvlgari

Официальный сайт ювелирного бренда, классические украшения и эксклюзив высокого ювелирного искусства.

На территории всей России стартовали онлайн-продажи ювелирного дома Bvlgari. На официальном сайте бренда можно оставить заявку на понравившееся изделие, дождаться звонка консультанта и обсудить детали заказа. В предлагаемом ассортименте классика Bvlgari, лимитированные изделия, уникальные модели и эксклюзив высокого ювелирного искусства.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru