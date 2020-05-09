Дом Bvlgari запустил онлайн-магазин в России

Официальный сайт ювелирного бренда, классические украшения и эксклюзив высокого ювелирного искусства.

На территории всей России стартовали онлайн-продажи ювелирного дома Bvlgari. На официальном сайте бренда можно оставить заявку на понравившееся изделие, дождаться звонка консультанта и обсудить детали заказа. В предлагаемом ассортименте классика Bvlgari, лимитированные изделия, уникальные модели и эксклюзив высокого ювелирного искусства.