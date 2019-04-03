Дом Cartier поддержит молодых художников

В этом месяце фонд парижского ювелирного дома представит выставку работ молодых европейских художников.

Организация Fondation Cartier анонсировала выставку Metamorphosis. Art in Europe Now. Проект, который откроется в Париже 4 апреля, посвящен творчеству молодых художников из Европы. Кураторы обещают представить посетителям взгляд на искусство тех, чье мировоззрение формировалось после падения Берлинской стены. Всего в экспозиции будут представлены работы 21 художника из 16 европейских стран. Посетить выставку можно будет до 16 июня.