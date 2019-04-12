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Артем Кузелев

Дом Cartier представил новую коллекцию

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  • 12 Апреля 201910:05
Сюжеты: Cartier, Бижутерия, украшения, драгоценности

Парижский ювелирный бренд представил 15 украшений, объединенных названием Clash de Cartier.

Как и следует из названия, новая коллекция получилась противоречивой и в чем-то провокационной. Дом Cartier выпустил 15 украшений, вдохновленных геометричными формами и идеей дуальности. Здесь розовое золото гармонично дополнено бриллиантами, но часть изделий – браслет, кольцо и серьги – украшены красным кораллом. Традиционные для дома шипы, бусины и квадратные гвоздики получают новую интерпретацию, а острые элементы встречаются с округлыми.

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