Дом Cartier выставил свои архивы в Пекине

В Запретном городе начала работу масштабная ретроспектива ювелирного бренда.
Ювелирный дом Cartier открыл в Пекине выставку «Вне границ: мастерство и реставрация Cartier и Музея дворца». Экспозиция разместилась в одном из зданий дворцового комплекса Запретный город и представляет вниманию посетителей более 800 предметов. Здесь можно увидеть архивные украшения Cartier в восточном стиле, а также изделия из коллекций Музея дворца и Метрополитен-музея. Посетить выставку можно до конца июля.
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