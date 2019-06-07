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Артем Кузелев

Дом Cartier выставил свои архивы в Пекине

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  • 07 Июня 201912:06
Сюжеты: Cartier

В Запретном городе начала работу масштабная ретроспектива ювелирного бренда.

Ювелирный дом Cartier открыл в Пекине выставку «Вне границ: мастерство и реставрация Cartier и Музея дворца». Экспозиция разместилась в одном из зданий дворцового комплекса Запретный город и представляет вниманию посетителей более 800 предметов. Здесь можно увидеть архивные украшения Cartier в восточном стиле, а также изделия из коллекций Музея дворца и Метрополитен-музея. Посетить выставку можно до конца июля.

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