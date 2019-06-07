Дом Cartier выставил свои архивы в Пекине

В Запретном городе начала работу масштабная ретроспектива ювелирного бренда.

Ювелирный дом Cartier открыл в Пекине выставку «Вне границ: мастерство и реставрация Cartier и Музея дворца». Экспозиция разместилась в одном из зданий дворцового комплекса Запретный город и представляет вниманию посетителей более 800 предметов. Здесь можно увидеть архивные украшения Cartier в восточном стиле, а также изделия из коллекций Музея дворца и Метрополитен-музея. Посетить выставку можно до конца июля.