Дом Carven расстался с Сержем Руфье

Объявивший себя банкротом парижский дом моды сообщил об уходе креативного директора.

Неделя началась с нерадостного события. Парижский дом моды и Серж Руфье объявили о расставании. Теперь уже бывший креативный директор марки сообщил в своей «Инстаграме»: «Я очень ценю те 18 месяцев, которые провел в Carven. Большое спасибо моей команде, дизайнерам, студии и ателье. Желаю бренду всего наилучшего». О том, что ожидает дом дальше, его новый владелец китайская компания Icicle пока что не сообщает.