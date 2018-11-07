Вход
ADV
Интересно
Carven (20)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Carven расстался с Сержем Руфье

  • 118
  • 0
  • 07 Ноября 201810:48
Сюжеты: Carven

Объявивший себя банкротом парижский дом моды сообщил об уходе креативного директора.

Неделя началась с нерадостного события. Парижский дом моды и Серж Руфье объявили о расставании. Теперь уже бывший креативный директор марки сообщил в своей «Инстаграме»: «Я очень ценю те 18 месяцев, которые провел в Carven. Большое спасибо моей команде, дизайнерам, студии и ателье. Желаю бренду всего наилучшего». О том, что ожидает дом дальше, его новый владелец китайская компания Icicle пока что не сообщает.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru