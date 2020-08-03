Дом Celine представил новую коллекцию на трассе «Поль-Рикар»

Эди Слиман провел показал мужскую коллекцию в видеоформате. Ролик получил название The Dancing Kid.

Снималось видео проходили на автодромe «Поль-Рикар», где проходят гонки Гран-при Франции Формулы-1. Эди Слиман совместил трикотажные шорты, усыпанные стразами, с объемными куртками-бомберами, украшенными анималистичными принтами. В дополнение дизайнер придумал широкополые панамы и яркие вязанные шапки. Настроение ролику задает ставший знаменитым на весь мир трек They Call Me Tiago.