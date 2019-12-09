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Артем Кузелев

Дом Celine пропустит Неделю мужской моды в Париже

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  • 09 Декабря 201912:30
Сюжеты: Celine

Неделя мужской моды в Париже, которая пройдет уже в январе 2020 года, останется без показа парижского дома.

Официально информация не подтверждена, однако источники, близкие и Неделе моды, и холдингу LVMH, утверждают, что креативный директор марки Эди Слиман решил отказаться от участия в показах сезона осень-зима 2020/21. До этого мужские коллекции Celine, созданные Слиманом, демонстрировались отдельно на дефиле в январе и июле 2019 года. По слухам, парижский дом объединит мужскую и женскую коллекции и представит их в рамках Недели моды в Париже в конце февраля.

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