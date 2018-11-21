Дом Celine в расписании Недели мужской моды

Организаторы следующей Недели мужской моды в Париже анонсировали показ французского бренда.

В расписании Недели мужской моды в Париже, которая пройдет в январе будущего года, первые изменения. Список показов пополнился шоу французского дома моды Celine. Меняясь с приходом на должность креативного директора Эди Слимана, марка дебютирует с полноценной мужской коллекцией. Однако никаких подробностей пока что не известно, и некоторые инсайдеры говорят о том, что показ может вновь оказаться смешанным.