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Артем Кузелев

Дом Celine в расписании Недели мужской моды

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  • 21 Ноября 201813:18
Сюжеты: Celine

Организаторы следующей Недели мужской моды в Париже анонсировали показ французского бренда.

В расписании Недели мужской моды в Париже, которая пройдет в январе будущего года, первые изменения. Список показов пополнился шоу французского дома моды Celine. Меняясь с приходом на должность креативного директора Эди Слимана, марка дебютирует с полноценной мужской коллекцией. Однако никаких подробностей пока что не известно, и некоторые инсайдеры говорят о том, что показ может вновь оказаться смешанным.

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