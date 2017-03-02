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Артем Кузелев

Дом Chanel анонсировал выход нового аромата

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  • 02 Марта 201711:12
Сюжеты: Chanel, Косметика и парфюмерия

Уже этой осенью парижский дом выпустит абсолютно новый парфюм, посвященный Габриэль Шанель.

Впервые за 14 лет, парижский дом Chanel представит новый женский аромат. Парфюм получил название Gabrielle Chanel в честь знаменитой основательницы дома и появится в продаже осенью 2017 года. Созданием аромата занимался Оливье Польж – знаменитый нос дома.

Кроме того, это название получила одна из моделей сумок сезона весна-лето 2017. Для Chanel это главная модель начавшегося сезона, которая будет отдельно рекламироваться четырьмя видео на тему «непокорности, свободы, страсти и характера».

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