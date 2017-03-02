Дом Chanel анонсировал выход нового аромата

Уже этой осенью парижский дом выпустит абсолютно новый парфюм, посвященный Габриэль Шанель.

Впервые за 14 лет, парижский дом Chanel представит новый женский аромат. Парфюм получил название Gabrielle Chanel в честь знаменитой основательницы дома и появится в продаже осенью 2017 года. Созданием аромата занимался Оливье Польж – знаменитый нос дома.

Кроме того, это название получила одна из моделей сумок сезона весна-лето 2017. Для Chanel это главная модель начавшегося сезона, которая будет отдельно рекламироваться четырьмя видео на тему «непокорности, свободы, страсти и характера».