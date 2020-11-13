Дом Chanel дважды за 2020 год поднял цены

Парижская компания в попытке сохранить докризисные выручки во второй раз объявила о повышении расценок на свою продукцию.

В доме Chanel заявили, что второе повышение цен является мерой, принятой из-за произошедшими недавно валютными колебаниями. Разница в расценках должна, по мнению руководства компании, возместить разницу между курсами евро и других валют. При этом в компании отметили, что такая практика принята у многих производителей и гарантируют, что продукция Chanel продается на глобальных рынках по адекватным ценам.

В мае 2020 года дом на 5-17% повысил цены на сумки и другие аксессуары из кожи. В последовало еще одно повышение цен на 5%, но это коснулось китайского, японского, южнокорейского и британского рынков. Ожидается, что примеру Chanel последуют и другие игроки люксового сегмента.