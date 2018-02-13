Дом Chanel инвестирует в развитие Гран-Пале

Парижский дом моды, который последние 13 лет проводит свои показы в Большом дворце, выступит в качестве спонсора реновации любимой локации.

Представители дома Chanel официально заявили, что марка станет эксклюзивным частным спонсором процесса реновации Гран-Пале в Париже. Проект стартует в 2020 году, продлится четыре года и потребует около 25 миллионов евро инвестиций. В рамках сотрудничества дом Chanel сохранят право на единоличное использование локации для проведения презентаций новых коллекций.