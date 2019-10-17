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Артем Кузелев

Дом Chanel объединит все свои ателье в одном здании

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  • 17 Октября 201910:20
Сюжеты: Chanel

Парижская компания открывает новое пространство с мастерскими во французской столице.

В будущем году в Париже откроется пространство, получившее название Chanel Le 19М. Пятиэтажное здание примет все ателье, принадлежащие французской компании: Lesage, Montex, Massaro, Lemarie, Maison Michel, Lognon, Paloma, Goossens, а также марка белья и купальников Eres. В центре, строительство которого завершилось 8 октября, будут трудится около 600 человек. Общая площадь здания 25 000 кв. м.

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