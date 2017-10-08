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Артем Кузелев

Дом Chanel объявил локацию показа Metiers d’Arts

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  • 08 Октября 201709:39
Сюжеты: Chanel

Парижская марка покажет свою новую коллекцию Metiers d’Arts 6 декабря в Гамбурге.

Карл Лагерфельд и руководство дома Chanel объявили, что показ образов коллекции Metiers d’Arts состоится в Гамбурге. Одно из самых ожидаемых ежегодных шоу пройдет на родине креативного директора марки 6 декабря. В качестве локации показа выбран знаменитый концертный зал Elbphilharmonie, строительство которого велось последние десять лет.

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