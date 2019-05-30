Дом Chanel обновил линию ароматов

Коллекция Les Eaux de Chanel пополнилась парфюмом, посвященным французской Ривьере.

Парижский дом моды обновил парфюмерную коллекцию Les Eaux de Chanel, вдохновленную путешествиями и жизнью Коко Шанель. Новинкой стал аромат Paris-Riviera, посвященный французскому курорту, где любила отдыхать основательница марки. В букет вошли апельсин, жасмин, нероли и сандаловое дерево. Найти в продаже парфюм можно будет с 1 июня.