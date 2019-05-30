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Артем Кузелев

Дом Chanel обновил линию ароматов

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  • 30 Мая 201918:59
Сюжеты: Chanel, Косметика и парфюмерия

Коллекция Les Eaux de Chanel пополнилась парфюмом, посвященным французской Ривьере.

Парижский дом моды обновил парфюмерную коллекцию Les Eaux de Chanel, вдохновленную путешествиями и жизнью Коко Шанель. Новинкой стал аромат Paris-Riviera, посвященный французскому курорту, где любила отдыхать основательница марки. В букет вошли апельсин, жасмин, нероли и сандаловое дерево. Найти в продаже парфюм можно будет с 1 июня.

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