Дом Chanel обратился к журналистам со странной просьбой

Представители парижской марки попросил журналистов WWD не сравнивать дом с другими модными марками.

Парижская марка выбрала странный способ защиты своих интересов. Представители дома Chanel направили в отраслевое издание WWD официальное письмо с обращением к журналистам и копирайтерам. Бренд попросил не сравнивать его с другими марками и использовать слово Chanel лишь в текстах, в которых речь идет непосредственно о нем. При этом представители дом напомнили журналистам, что название является зарегистрированным товарным знаком: «Мы заботимся о защите нашего бренда и будем очень благодарны, если вы будете воздерживаться от употребления выражений «в стиле Chanel», «в духе Chanel», «похожий на Chanel».