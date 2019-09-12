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Артем Кузелев

Дом Chanel обратился к журналистам со странной просьбой

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  • 12 Сентября 201909:43
Сюжеты: Chanel

Представители парижской марки попросил журналистов WWD не сравнивать дом с другими модными марками.

Парижская марка выбрала странный способ защиты своих интересов. Представители дома Chanel направили в отраслевое издание WWD официальное письмо с обращением к журналистам и копирайтерам. Бренд попросил не сравнивать его с другими марками и использовать слово Chanel лишь в текстах, в которых речь идет непосредственно о нем. При этом представители дом напомнили журналистам, что название является зарегистрированным товарным знаком: «Мы заботимся о защите нашего бренда и будем очень благодарны, если вы будете воздерживаться от употребления выражений «в стиле Chanel», «в духе Chanel», «похожий на Chanel».

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