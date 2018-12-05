Дом Chanel отказался от использования натуральной кожи

Правда, речь пока что идет только об экзотических видах.

Парижский дом моды объявил о намерении отказаться от использования натуральной кожи в своих коллекциях. Речь идет и об одежде, и об аксессуарах Chanel, но с одной поправкой. Марка прекратит работу с кожей экзотических животных: крокодила, ящерицы, змеи и ската. При этом подчеркивается, что Chanel традиционно использует небольшое количество меха, от которого планирует вскоре тоже отказаться. Решение руководство компании приняло из-за того, что сегодня «сложно найти поставщиков этих материалов, которые соответствовали бы этическим стандартам и стандартам качества Chanel».