Дом Chanel откроет в ЦУМе зал игровых автоматов

С 4 по 16 сентября все желающие смогут поиграть в игры 1970-1980-х годов в пространстве Coco Game Center, которое будет работать в ЦУМе.

С 4 по 16 сентября на пятом этаже ЦУМа будет работать новое временное пространство Coco Game Center. Поп-ап проект представляет собой зал игровых автоматов в стилистике 1970–1980-х годов. Главная цель пространства, конечно же, не развлечь, а прорекламировать косметическую и парфюмерную линии Chanel. Приятный бонус: оторвавшись от игр, здесь можно будет проконсультироваться с бьюти-экспертами и визажистами дома моды и попробовать продукты марки.