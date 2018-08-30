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Артем Кузелев

Дом Chanel откроет в ЦУМе зал игровых автоматов

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  • 30 Августа 201816:49
Сюжеты: Chanel

С 4 по 16 сентября все желающие смогут поиграть в игры 1970-1980-х годов в пространстве Coco Game Center, которое будет работать в ЦУМе.

С 4 по 16 сентября на пятом этаже ЦУМа будет работать новое временное пространство Coco Game Center. Поп-ап проект представляет собой зал игровых автоматов в стилистике 1970–1980-х годов. Главная цель пространства, конечно же, не развлечь, а прорекламировать косметическую и парфюмерную линии Chanel. Приятный бонус: оторвавшись от игр, здесь можно будет проконсультироваться с бьюти-экспертами и визажистами дома моды и попробовать продукты марки.

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