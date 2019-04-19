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Артем Кузелев

Дом Chanel отправляется с показом в Сеул

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  • 19 Апреля 201912:08
Сюжеты: Chanel

Парижский дом моды проведет шоу Metiers d’Art в столице Южной Кореи.

Марка Chanel продолжает развиваться на азиатском рынке. Чтобы укрепить здесь свои позиции, дом решил провести показ коллекции Metiers d’Art в Сеуле. Ранее она уже была представлена в стенах нью-йоркского Метрополитен-музея. Южнокорейское шоу состоится 28 мая в пространстве S Factory.

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