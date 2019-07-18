Дом Chanel – партнер кинофестиваля в Довиле

Парижский дом моды поддержит 45-й Фестиваль американского кино.

Марка Chanel стала партнером 45-го Фестиваля американского кино, который пройдет с 6 по 15 сентября в Довиле. На этот раз жюри конкурсной программы возглавила актриса Анна Муглалис, которая также является амбассадором дома Chanel. Кроме того, председателем жюри основного конкурса станет Катрин Денев, ранее исполнявшая обязанности лица аромата Chanel No.5.