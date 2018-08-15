Вход
ADV
Интересно
Chanel (420)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Chanel представил новую модель сумки

  • 74
  • 0
  • 15 Августа 201817:25
Сюжеты: Chanel, Сумки

Парижский дом моды продолжает расширять модельный ряд аксессуаров.

Марка Chanel представила новую модель сумки, получившую название Chanel 31 Bag в честь легендарного адреса Коко Шанель на рю Камбон. Аксессуар представляет собой небольшую стеганую сумку с ремнем на плечо. Сложив ее пополам, модель можно носить как клатч которую также можно носить как клатч. Новинка представлена в нескольких цветовых решениях, выбрать из которых подходящую можно будет уже в сентябре этого года во всех магазинах бренда.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru