Дом Chanel представил новую модель сумки

Парижский дом моды продолжает расширять модельный ряд аксессуаров.

Марка Chanel представила новую модель сумки, получившую название Chanel 31 Bag в честь легендарного адреса Коко Шанель на рю Камбон. Аксессуар представляет собой небольшую стеганую сумку с ремнем на плечо. Сложив ее пополам, модель можно носить как клатч которую также можно носить как клатч. Новинка представлена в нескольких цветовых решениях, выбрать из которых подходящую можно будет уже в сентябре этого года во всех магазинах бренда.