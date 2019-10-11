Дом Chanel продолжает инвестировать в производства

Компания, владеющая парижским домом, вложила еще 169 млн долларов в несколько локальных предприятий.

Чтобы расширить сеть специализированных ателье, владельцы Chanel инвестировали в ряд производителей одежды и аксессуаров. Причем отмечается, что одна из задач, которые решают немалые инвестиции, – это сохранение уникальных ремесленных техник и секретов ручного мастерства. В число заинтересовавших компанию производств вошли итальянская фабрика изделий из кожи Renato Corti, фабрика сумок Mabi и компания Grandis, состоящая из двенадцати мастерских. Общий объем инвестиций составил 169 млн долларов.