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Артем Кузелев

Дом Chanel продолжает инвестировать в производства

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  • 11 Октября 201910:29
Сюжеты: Chanel

Компания, владеющая парижским домом, вложила еще 169 млн долларов в несколько локальных предприятий.

Чтобы расширить сеть специализированных ателье, владельцы Chanel инвестировали в ряд производителей одежды и аксессуаров. Причем отмечается, что одна из задач, которые решают немалые инвестиции, – это сохранение уникальных ремесленных техник и секретов ручного мастерства. В число заинтересовавших компанию производств вошли итальянская фабрика изделий из кожи Renato Corti, фабрика сумок Mabi и компания Grandis, состоящая из двенадцати мастерских. Общий объем инвестиций составил 169 млн долларов.

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