Дом Chanel продолжает поддерживать эко-инициативы

На этот раз парижская компания обратила внимание на стартап в области химии.

Французский дом Chanel объявил о готовности инвестировать в стартап Evolved by Nature. Проект исследует новые возможности по замене вредных химикатов на натуральные компоненты. В данный момент команда работает над технологией, которая поможет производителям использовать шелковый белок фиброин. Вещество должно заменить некоторые токсичные химикаты, а также улучшит качества кашемира, нейлона и полиэстера.