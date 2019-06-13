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Артем Кузелев

Дом Chanel продолжает поддерживать эко-инициативы

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  • 13 Июня 201911:15
Сюжеты: Chanel

На этот раз парижская компания обратила внимание на стартап в области химии.

Французский дом Chanel объявил о готовности инвестировать в стартап Evolved by Nature. Проект исследует новые возможности по замене вредных химикатов на натуральные компоненты. В данный момент команда работает над технологией, которая поможет производителям использовать шелковый белок фиброин. Вещество должно заменить некоторые токсичные химикаты, а также улучшит качества кашемира, нейлона и полиэстера.

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