Дом Chanel продолжает серию фильмов Inside Chanel

Парижская марка выпустила очередное видео, на этот раз о роли, которую мужчины сыграли в судьбе Габриэль Шанель.

Французский дом моды Chanel выпустил новую короткометражку из серии Inside Chanel. Очередная серия получила название Masculine as her Muse и, как очевидно из названия, рассказывает об известных мужчинах, которые оказали влияние на жизнь основательницы марки. Среди мужчин легендарной Габриэль Шанель не менее знаменитые конезаводчик и игрок в поло Этьен Бальзан, великий князь Дмитрий Романов, парфюмер и создатель аромата Chanel № 5 Эрнест Бо, композитор Игорь Стравинский, организатор «Русских сезонов» Сергей Дягилев и Артур Бой Кэйпел.