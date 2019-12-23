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Артем Кузелев

Дом Chanel проведет в Париже серию кинопоказов

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  • 23 Декабря 201916:08
Сюжеты: Chanel

Новый год французский дом моды начнет с ретроспективы Жан-Люка Годара.

Парижский дом моды и Французская синематека объявили о сотрудничестве. С 8 января в столице Франции стартуют ретроспективные показы фильмов культового режиссера Жан-Люка Годара. Проект, получивший название Tout Godard, продлится до 1 марта. За это время на большом экране можно будет увидеть такие шедевры французской новой волны, как «Мужское-женское», «На последнем дыхании», «Презрение», «Безумный Пьеро» и другие картины Годара. В анонсе кинопоказов говорится, что многие из этих картн послужили источниками вдохновения для Виржини Виар, когда она работала над весенне-летней коллекцией Chanel 2020 года.

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