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Артем Кузелев

Дом Chanel развивает новые направления

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  • 19 Июля 201914:28
Сюжеты: Chanel

На днях стало известно, что руководство парижского бренда ввело новую должность специалиста по диверсити.

В компании Chanel новая должность – специалист по диверсити, т.е. Культурному разнообразию. Занять ее была приглашена Фиона Паргетер, которая ранее занимала аналогичную позицию в финансовой корпорации UBS. В круг обязанностей нового управленца будет входить развитие инклюзивности марки и создание благоприятной среды для представителей различных расовых и этнических групп. Руководство парижского дома сообщает, что шаг должен свести к минимуму частые обвинения в адрес модных марок в расизме и культурной апроприации.

 

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