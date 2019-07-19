Дом Chanel развивает новые направления

На днях стало известно, что руководство парижского бренда ввело новую должность специалиста по диверсити.

В компании Chanel новая должность – специалист по диверсити, т.е. Культурному разнообразию. Занять ее была приглашена Фиона Паргетер, которая ранее занимала аналогичную позицию в финансовой корпорации UBS. В круг обязанностей нового управленца будет входить развитие инклюзивности марки и создание благоприятной среды для представителей различных расовых и этнических групп. Руководство парижского дома сообщает, что шаг должен свести к минимуму частые обвинения в адрес модных марок в расизме и культурной апроприации.