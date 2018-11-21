Дом Chanel судится с американской компанией

Легендарный парижский дом моды подал в суд на американский магазин TheRealReal.

Стало известно, что представители французской марки обратились в федеральный суд Нью-Йорка с обвинениями в адрес американского ресейлера TheRealReal в продаже подделок. Адвокаты истца заявляют, что магазин вводит клиентов в заблуждение, продавая контрафактные аксессуары Chanel под видом оригинала. Подчеркивается, что через сайт TheRealReal было продано как минимум семь сумок, которые значительно отличаются «дизайном и составом от оригинальных товаров Chanel». Представители ответчика заявили, что французский дом моды просто не хочет продавать свои товары по более доступным ценам и пытается создать препятствия для ресейла.