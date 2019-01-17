Дом Chanel возвращается с показом в Париж

Карл Лагерфельд решил провести презентацию круизной коллекции будущего года в излюбленной локации дома Chanel – Гран-Пале.

Этой весной парижский дом моды откажется от традиционного большого путешествия и проведет презентацию новой круизной коллекции на родине. Показ состоится 3 мая в излюбленной локации Chanel – легендарном выставочном центре Гран-Пале, построенном в XIX веке. В официальном релизе марки говорится: «Это знаковое место видело множество потрясающих декораций, которые Карл Лагерфельд создает для коллекций haute couture и pret-a-porter Chanel с 2005 года… Решение Карла Лагерфельда провести дефиле в Гран-Пале показывает тесную связь между домом и этим замечательным местом».