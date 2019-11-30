Дом Chanel все-таки перенес показ межсезонной коллекции

Как и предполагалось ранее, из-за забастовки парижской марке пришлось перенести дефиле Metiers d’Art.

Ранее анонсировалось, что главное модное событие конца года – презентация коллекции Metiers d’Art пройдет 5 декабря. Однако в доме Chanel сразу же предупреждали, что показ может быть перенесен из-за массовых протестов во французской столице. Теперь, когда стало известно, что национальную забастовку согласовали на это же, руководство марки перенесло шоу на 4 декабря. В компании подчеркивают, что это будет первая коллекция Metiers d’Art, над которой креативный директор Виржини Виар работала самостоятельно. Кроме того, это первое за три года межсезонное шоу Chanel, проходящее на территории Франции.