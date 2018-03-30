Парижский дом моды анонсировал запуск еще двух линий: пляжной и для лыжного спорта.

Вау! Карл Лагерфельд не перестает удивлять – в первую очередь, своей работоспособностью и неиссякаемой фантазией. Под его руководством дом Chanel запускает еще две линии второго уровня. Первая Coco Beach предназначена для отдыха на пляже или у бассейна. Ее составят купальники, бикини, банданы, махровые пляжные полотенца, деним, сумки и пляжная обувь. Вторая Coco Neige адресована тем, кто предпочитает активный отдых, а конкретнее – горнолыжный спорт. Ее составят вещи из высокотехнологичных материалов: от трикотажа до пуховиков и комбинезонов. Уже в этом году дебютные коллекции обеих линеек появятся в продаже.