Дом Chloe назвал имя нового дизайнера

Креативным директором парижского дома моды, как и ожидалось, стала бывший директор линии женской одежды Louis Vuitton Наташи Рамсей-Леви.

Ушедшую недавно из Chloe Клэр Уэйт Келлер на ее посту сменила Наташа Рамсей-Леви. Дизайнер, которая ранее работала в качестве правой руки Николя Гескьера в Louis Vuitton и Balenciaga, присоединится к целому ряду известных дизайнеров, когда-либо возглавлявших дом. Среди предшественников Наташи такие громкие имена, как Стелла Маккартни, Фиби Фило и Карл Лагерфельд. Впрочем, пока что Рамсей-Леви связана контрактом с Louis Vuitton, поэтому ее дебютную в Chloe коллекцию мы сможем увидеть лишь будущей осенью.