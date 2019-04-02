Дом Chloe отправляется с показом в Китай

В июне парижская марка представит новую круизную коллекцию в Шанхае.

Французский дом моды определился с датой и местом проведения очередного круизного шоу. Коллекция будущего года, созданная Наташей Рамсей-Леви, будет показана 5 июня в крупнейшем финансовом центре Китая Шанхае. Отмечается, что марка Chloe впервые представит круизную коллекцию за пределами Франции.