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Артем Кузелев

Дом Chloe отправляется с показом в Китай

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  • 02 Апреля 201914:17
Сюжеты: Chloe

В июне парижская марка представит новую круизную коллекцию в Шанхае.

Французский дом моды определился с датой и местом проведения очередного круизного шоу. Коллекция будущего года, созданная Наташей Рамсей-Леви, будет показана 5 июня в крупнейшем финансовом центре Китая Шанхае. Отмечается, что марка Chloe впервые представит круизную коллекцию за пределами Франции.

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