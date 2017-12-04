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Артем Кузелев

Дом Christian Lacroix осваивает онлайн-продажи

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  • 04 Декабря 201711:40
Сюжеты: Christian Lacroix

Французский дом моды запускает собственный интернет-магазин.

В честь своего 30-летия дом Christian Lacroix объявил о запуске торгового сервиса в сети. Главный исполнительный директор компании Николя Топиоль сообщил: «С запуском цифровой платформы мы стремимся расширить дистрибуцию и быть в прямом контакте с клиентами по всему миру. Наша тридцатая годовщины – прекрасная возможность начать прямые продажи».

Юбилею бренда также посвящена лимитированная коллекция Christian Lacroix, созданная в соавторстве с современным американским художником Брайаном Кенни. В капсулу войдут диванные подушки, футболки, банданы и сумки, украшенные яркими принтами.

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