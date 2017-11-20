Вход
ADV
Интересно
Comme Des Garcons (35)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Comme des Garcons посвятил аромат Энди Уорхолу

  • 88
  • 0
  • 20 Ноября 201711:55
Сюжеты: Comme Des Garcons, Энди Уорхол, Косметика и парфюмерия

Новый яркий парфюм линейки Comme des Garcons Parfums посвящен не менее яркому отцу-основателю поп-арта.

Дом моды Comme des Garcons представил новый аромат, получивший название Andy Warhol’s You’re In. Парфюм посвящен легендарному Энди Уорхолу, о чем напоминает упаковка: серебристые флаконы украшены цитатами знаменитого художника. Что касается букета, то он тоже получился ярким и в основе содержит горький апельсин, альдегиды и цедру каффир-лайма.

В России аромат доступен пока что лишь в магазине «Рив Гош» в универмаге «Цветной», но скоро появится в онлайн-продаже. Стоимость флакона составляет 6900 рублей.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru