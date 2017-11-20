Дом Comme des Garcons посвятил аромат Энди Уорхолу

Новый яркий парфюм линейки Comme des Garcons Parfums посвящен не менее яркому отцу-основателю поп-арта.

Дом моды Comme des Garcons представил новый аромат, получивший название Andy Warhol’s You’re In. Парфюм посвящен легендарному Энди Уорхолу, о чем напоминает упаковка: серебристые флаконы украшены цитатами знаменитого художника. Что касается букета, то он тоже получился ярким и в основе содержит горький апельсин, альдегиды и цедру каффир-лайма.

В России аромат доступен пока что лишь в магазине «Рив Гош» в универмаге «Цветной», но скоро появится в онлайн-продаже. Стоимость флакона составляет 6900 рублей.