Дом Commes Des Garcons запускает новую линию

Представители французско-японской компании объявили о намерении запустить еще один бренд.

Сегодня марке Commes Des Garcons принадлежит 17 линий, в числе которых наиболее известные Play, Homme и Black. Исполнительный директор компании Эдриан Йоффе рассказал о планах запустить еще одну, восемнадцатую линейку. В данный момент раскрыто очень мало подробностей, но известно, что креативный директор Рей Кавакубо сейчас работает над созданием отдельного сайта. Также Йоффе подчеркнул, что новый бренд будет базироваться в основном в интернете, но некоторые модели можно будет найти в шести магазинах Commes Des Garçons по всему миру.