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Diane Von Furstenberg (107)
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Артем Кузелев

Дом Diane von Furstenberg прощается с дизайнером

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  • 17 Декабря 201711:32
Сюжеты: Diane Von Furstenberg

После полутора лет на посту креативного директора марку покидает Джонатан Сондерс.

Британский дизайнер присоединился к американской марке в мае прошлого года и за это время у руля успел сделать немало. При Джонатане Сондерсе, который объявил, эпоху обновлений бренда, дом Diane von Furstenberg успел сменить логотип и выпустить несколько успешных коллекций. Последняя из них – Pre-Fall 2018 – стала последней и для Сондерса на посту креативного директора DVF.

Имя нового главного дизайнера марки пока что не было объявлено, как и причины столь быстрого разрыва отношений между брендом и Джонатаном Сондерсом.

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