Дом Diane von Furstenberg прощается с дизайнером

После полутора лет на посту креативного директора марку покидает Джонатан Сондерс.

Британский дизайнер присоединился к американской марке в мае прошлого года и за это время у руля успел сделать немало. При Джонатане Сондерсе, который объявил, эпоху обновлений бренда, дом Diane von Furstenberg успел сменить логотип и выпустить несколько успешных коллекций. Последняя из них – Pre-Fall 2018 – стала последней и для Сондерса на посту креативного директора DVF.

Имя нового главного дизайнера марки пока что не было объявлено, как и причины столь быстрого разрыва отношений между брендом и Джонатаном Сондерсом.