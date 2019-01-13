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Артем Кузелев

Дом Dior изменил дату показа мужской коллекции

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  • 13 Января 201913:10
Сюжеты: Dior, Осень-зима 2019-20

Из-за продолжающихся беспорядков в Париже французская марка перенесла мужское шоу сезона осень-зима 2019/20 на день раньше.

Руководство дома Dior приняло решение изменить дату проведения показа новой мужской коллекции. Теперь образы сезона осень-зима 2019/20 будут презентованы не 19 января, а на день раньше, 18 января. Показ все так же пройдет в рамках Недели мужской моды в Париже, но беспорядки и забастовки во французской столице внесли свои коррективы. Почему была выбрана именно эта дата, представители дома не сообщают.

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