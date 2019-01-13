Дом Dior изменил дату показа мужской коллекции

Из-за продолжающихся беспорядков в Париже французская марка перенесла мужское шоу сезона осень-зима 2019/20 на день раньше.

Руководство дома Dior приняло решение изменить дату проведения показа новой мужской коллекции. Теперь образы сезона осень-зима 2019/20 будут презентованы не 19 января, а на день раньше, 18 января. Показ все так же пройдет в рамках Недели мужской моды в Париже, но беспорядки и забастовки во французской столице внесли свои коррективы. Почему была выбрана именно эта дата, представители дома не сообщают.