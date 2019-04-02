Дом Dior обновил пляжную коллекцию

Мария Грация Кьюри представила несколько новых моделей, в которых признается в любви популярным европейским курортам.

Парижский дом Dior показал обновления своей пляжной коллекции. К новому сезону отпусков Мария Грация Кьюри создала несколько тельняшек и сумок-шоперов, которые украсила принтами с признаниями в любви популярным курортам Европы. Вещи украшают надписи J’adore Ibiza, J’adore Porto Cervo и J’adore Mykonos. В продажу модели поступят в мае. Приобрести их можно будет до сентября в поп-ап сторах на Миконосе, Ибице, в Форте-дей-Марми и Порто Черво, а также в онлайн-магазине и бутиках Dior в Сен-Тропе, Портофино, Марбелье и на Капри.