Дом Dior опубликовал фильм о работе Кристиана Диора

Теперь узнать о том, как создавалась одна из исторических коллекций парижского дома, можно узнать на официальном канале Dior.

На официальном YouTube-канале парижского дома моды Dior опубликован документальный фильм о работе кутюрье над коллекцией сезона осень-зима 1949/50. В короткометражке The World of Monsieur Dior in His Own Words, снятой режиссером Анри А. Лаворелем в 1949 году, мы увидим работу и жизнь легендарного ателье на Авеню Монтень, 30. Одни из главных действующих лиц фильма – наряды, ставшие в итоге иконическими.