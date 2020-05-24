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Dior (450)
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Артем Кузелев

Дом Dior опубликовал книгу-раскраску со своими принтами

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  • 24 Мая 202017:45
Сюжеты: Dior

Парижская марка представила книгу с рисунками, которые можно раскрашивать, чтобы не заскучать во время карантина.

Обложку книги французского дома украсила картинка, на которой изображен легендарный особняк Dior, расположенный на Авеню Монтень в Париже. Под обложкой – принты марки, использованные ранее в коллекциях. ЗДесь можно найти и анималистичные узоры, и рисунки цветов. Книга распространяется бесплатно, скачать ее можно по ссылке.

 
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